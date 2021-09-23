Транспорт Киева без бумажных билетов: итоги первых трех месяцев

Более 50% QR-билетов горожане покупают в приложении "Киев Цифровой".
Уже третий месяц, как столичный муниципальный транспорт полностью перешел на электронные билеты. С момента введения электронного билета в городском транспорте ним воспользовались почти 72 миллиона раз.
Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий.
Из них — 52 млн в метро и 20 млн в наземном транспорте. Общее количество валидаций е-билетов за безбумажный период 2021 года (по сравнению с прошлым) выросло на 250%.
По итогам месяца с 15 августа до 15 сентября горожане приобрели более 4 миллионов QR-билетов в кассах метрополитена, терминалах EasyPay и "Киев Цифровой" и в приложении "Киев Цифровой". В приложении билеты покупали более 2 миллионов раз, что составляет более 50% от общего количества.
Чтобы оплатить проезд QR-билетом, необходимо:
- Открыть экран с изображением QR-билета.
- Приложить изображение QR-билета к валидатору. В наземном транспорте — до нижней зеркальной части валидатора, в метро — до зеркальной части на турникете.
- Дождаться сигнала подтверждения оплаты на валидаторе.
QR-билеты в приложении действуют так же, как бумажные, однако в экологическом режиме paperless. Ими можно оплачивать проезд в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, городской электричке, фуникулере. Срок действия QR-билета — 15 дней.
Для горожан, которые не успевают воспользоваться билетом, в приложении предусмотрена возможность отправить билет другу. Нужно нажать кнопку "Поделиться билетом" под его изображением и отправить билет в удобный мессенджер или на почту.
Напомним, экс-руководителя полиции Киева Крищенко назначили заместителем Кличко. Андрей Крищенко будет отвечать за муниципальную безопасность, гражданскую защиту и тому подобное.