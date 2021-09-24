Такие прививки рекомендованы девочкам с девяти лет. До 14 лет вакцинироваться следует дважды, а с 15 лет — трижды.

В больницах девушек бесплатно прививают от рака шейки матки.

Такие прививки рекомендованы девочкам с девяти лет. До 14 лет вакцинироваться следует дважды, а с 15 лет — трижды.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Возможность бесплатно привиться от рака шейки матки юным киевлянкам обеспечили благодаря реализации мероприятий Городской целевой программы "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы. В ее рамках осуществляется закупка вакцины "Церварикс", которая эффективно предотвращает папилломавирус человека, определенные штаммы которого вызывают до 70% случаев рака шейки матки.

"Рак шейки матки — одно из самых распространенных онкогинекологических заболеваний. Только в 2021 году в Киеве такой диагноз поставлен более 220 женщинам. Многие из них — молодые женщины репродуктивного возраста, — отметила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург. — Более 3 600 киевлянок, больных раком шейки матки, состоят на диспансерном учете в медучреждениях столицы. Умирают ежегодно более 100. Благодаря вакцинации от вируса папилломы человека — основного виновника возникновения онкологических заболеваний шейки матки, можно эффективно предотвратить рак".

С декабря прошлого года препаратом "Церварикс" в коммунальных медицинских учреждениях столицы бесплатно было привито более 2600 девушек. Директор Департамента призвала взрослых — родителей, или опекунов маленьких киевлянок обратиться к своему педиатру или семейному врачу за консультацией и направлением на прививку.

"Это станет еще одним и очень весомым вашим вкладом в здоровое будущее своего ребенка. А что может быть дороже и ценнее этого?" — подытожила Валентина Гинзбург.

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