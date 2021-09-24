Кличко о новой волне коронавируса: Киев готов к худшему сценарию

Город, фактически самостоятельно, подготовил более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом.

Киев готов к худшему сценарию в случае всплеска коронавирусной болезни.

Столичные больницы подготовились к новой волне пандемии.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Столичные врачи обеспечены всем необходимым. Есть в достаточном количестве и средства защиты, и необходимые лекарства. Город, фактически самостоятельно, подготовил более 4100 коек, 98% из которых снабжены кислородом. Если будет необходимо, мы готовы развернуть дополнительные койки. Ведь каждая койка — это спасенная жизнь. В столице сегодня также 490 аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть, мы готовы к худшему сценарию. Но делаем все, чтобы его не допустить", — подчеркнул мэр Киева.

Кличко также напомнил, что город продолжает поддерживать медицинских работников столицы, выплачивая им надбавку к заработной плате.

"Мы должны поддерживать тех, кто спасает здоровье и жизнь киевлян. Ежедневно подвергая опасности свою жизнь", — подчеркнул городской голова.

Напомним, с четверга, 23 сентября, во всей Украине начали действовать ограничения "желтой" зоны карантина. По новым правилам, теперь учебные заведения могут работать при условии, что не менее 80% работников имеют по крайней мере одну прививку против коронавируса.

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