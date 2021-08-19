Самую красивую станцию киевского метро сняли с дрона: опубликовано видео, от которого перехватывает дыхание

Самую красивую станцию киевского метро сняли с дрона: опубликовано видео, от которого перехватывает дыхание

Видео обнародовала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"Золотые ворота" — фантастически красивая станция киевского метро и, кстати, одна из самых глубоких. Станцию сняли с дрона.

Видео, от которого захватывает дух, обнародовала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

К слову, станцию метро "Золотые ворота", признана одной из самых красивых в мире.

Золотые ворота — фантастически красивая станция и, кстати, одна из самых глубоких. Полетели, посмотрим;)! Спасибо ZBROY films за новый ракурс подземки КП "Киевский метрополитен" Опубликовано Наташей Макогон Среда, 18 августа 2021

Станция состоит из подземного зала, надземного и промежуточного вестибюлей, соединенных эскалаторами, которые образуют целостный архитектурный ансамбль.

Роскошно оформлен подземный зал. В декоративном оформлении использованы мозаичные панно, которые рассказывают об истории Киевской Руси. Две большие композиции размещены в торцах средней нави; в арках, соединяющих колонны — мозаичные изображения киевских князей и древнерусских храмов.

Большую роль в организации пространства центрального нефа подземного вестибюля играют массивные металлические люстры, напоминающие светильники древних храмов.

Пол выложен из плит темно-серого гранита.

Сдержанно оформлены промежуточный и наземный вестибюли. Стены промежуточного вестибюля облицованы белым мрамором в сочетании с имитацией плинфы. В формах станции отражено национальные особенности архитектуры Украины, непосредственно связанные с архитектурой и искусством Киевской Руси.

Отметим, что мозаики станции пробуждали украинское национальное самосознание, о чем свидетельствует и скрытая надпись "Слава Украине", хотя разглядеть ее невооруженным глазом довольно трудно. Находится она прямо над проходом из промежуточного вестибюля к верхнему эскалатору и выложена красной смальтой более темного оттенка.

Как сообщает "Укринформ", надпись "Слава Украине" появилась благодаря строителям, которые делали исполнительскую работу. И этих скромных тружеников можно понять: на дворе еще был 1989 год, и тогда за подобную инициативу очень легко можно было получить по шапке.

В 2011 году туристическое издание BootsnAll назвало станцию одной из 15 лучших в мире.

В январе 2013 года по версии газеты The Daily Telegraph станция вошла в список 22 самых красивых станций Европы.

Напомним, в Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" завершен капитальный ремонт всех четырех эскалаторов. Стоимость работ составила почти 60 миллионов гривен.

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