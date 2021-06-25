В Киеве на сутки ограничат движение транспорта по улице Строителей: схема

В Киеве на сутки ограничат движение транспорта по улице Строителей: схема

Возможны временные перекрытия заездов к прилегающим территориям.

В Киеве с 21:00 25 июня до 17:00 26 июня на ул. Строителей частично ограничат движение транспорта.

В частности, на этой улице продолжается средний ремонт. На участке от ул. Краковской до б-ра Верховной Рады будут укладывать верхний слой покрытия.

Об этом предупреждает КК "Киевавтодор".

Работы выполнят ночью и в выходной, чтобы меньше влиять на трафик.

"Во время работ движение на улице будет частично ограничено. Возможны временные перекрытия заездов к прилегающим территориям", — говорится в сообщении.

КГГА

Напомним, ч 22 августа ограничили движение в аэропорт "Борисполь" из-за ремонта 17 км дороги от Киева до Борисполя. Ограничения будут действовать до 20 августа.

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