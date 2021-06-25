"Ужас, потом мы это едим": в Киеве посетителей супермаркета шокировала мышь на полке

Грызун сидел на прилавке и на глазах посетителей ел пиццу.
В одном из столичных супермаркетов на Троещине мышь прямо на прилавке ела пиццу. Неожиданного посетителя местные жители сняли на видео.
Ролик, как мышка поедала хлебобулочные, 24 июня опубликовали в соцсетях.
На нем видно, как маленький грызун сидит в корзине просто на прилавке и ест пиццу. Оператора, который фиксировал происходящее, мышка отнюдь не боялась и обратила на него внимание уже потом. После чего она убежала.
Со своей стороны пользователи Сети отнеслись к произошедшему с юмором. В то же время говорят, что администрация супермаркета должна обратить на инцидент внимание и в дальнейшем не разводить на прилавках "живые уголки".
- О том, что мыши добираются до еды, еще и открыто, — над этим нужно думать магазину.
- Ужас, потом мы это едим.
- Плохо кормят мышей, раз они решили выйти в торговый зал.
Как на инцидент отреагировала администрация супермаркета, сейчас неизвестно.
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