Движение поездов в метрополитене восстановлено в обычном режиме.
Синяя ветка киевского метро возобновила работу после падения пассажира на рельсы.
Движение поездов в метрополитене восстановлено в обычном режиме.
Сейчас на месте ЧП работают медики и полиция.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Сегодня на станции" Майдан Незалежности "пассажир упал на рельсы. На месте работают правоохранители и медики".
Напомним, движение поездов останавливали на синей линии "Теремки" — "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" — "Героев Днепра".
Читайте также: