Синяя ветка киевского метро возобновила работу после падения пассажира на рельсы

Синяя ветка киевского метро возобновила работу после падения пассажира на рельсы

Движение поездов в метрополитене восстановлено в обычном режиме.

Синяя ветка киевского метро возобновила работу после падения пассажира на рельсы.

Движение поездов в метрополитене восстановлено в обычном режиме.

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Сейчас на месте ЧП работают медики и полиция.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Фото із соцмереж

"Сегодня на станции" Майдан Незалежности "пассажир упал на рельсы. На месте работают правоохранители и медики".

Напомним, движение поездов останавливали на синей линии "Теремки" — "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" — "Героев Днепра".

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