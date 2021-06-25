У Києві на добу обмежать рух транспорту вулицею Будівельників: схема

У Києві на добу обмежать рух транспорту вулицею Будівельників: схема

Можливі тимчасові перекриття заїздів до прилеглих територій.

У Києві із 21:00 25 червня до 17:00 26 червня на вул. Будівельників частково обмежать рух транспорту.

Зокрема, на цій вулиці триває середній ремонт. На ділянці від вул. Краківської до б-ру Верховної Ради влаштовуватимуть верхній шар покриття.

Про це попереджає КК "Київавтодор".

Роботи виконають вночі і у вихідний, щоб менше впливати на трафік.

"Під час робіт рух на вулиці буде частково обмежено. Можливі тимчасові перекриття заїздів до прилеглих територій", - йдеться у повідомленні.

КМДА

Нагадаємо, від 22 серпня обмежили рух до аеропорту "Бориспіль" через ремонт 17 км дороги від Києва до Борисполя. Обмеження діятимуть до 20 серпня.

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