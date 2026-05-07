Лоси устроили забег по дорогам Киева: животных заметили прямо на проезжей части (видео)

Лось / © Pexels

В четверг, 7 мая, жители Киева стали свидетелями необычного события. На Литовском проспекте, у площади Шевченко, заметили большое количество лосей, которые бегали прямо по проезжей части.

Об этом сообщают местные СМИ.

Очевидцы зафиксировали, как несколько крупных особей пересекают дорогу и бегут вдоль Литовского проспекта.

Лосі на дорогах Києва / © Фото из открытых источников

Из-за неожиданного появления животных на дорогах может возникнуть угроза дорожно-транспортных происшествий. Лоси обладают большой массой тела, и столкновение с ними может привести к роковым последствиям как для животного, так и для пассажиров авто.

Водителей призывают быть бдительными.

Напомним, в центре Киева правоохранители привлекли к административной ответственности мужчину, который гулял по Крещатику без одежды. Полиция установила его личность после мониторинга видео в Интернете.

В полиции сообщили, что мужчина находился в возбужденном состоянии, поэтому его передали медикам для оказания помощи. На нарушителя составил админпротокол по статье о мелком хулиганстве, материалы уже переданы в суд.

Также, в Киеве 6 мая в одном из школьных коридоров произошел инцидент с телефоном, который начал дымить. Видео с места происшествия распространили местные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, причиной могло стать повреждение гаджета после того, как дети якобы согнули телефон. После этого устройство начало активно дымить. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

