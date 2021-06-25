В Киеве остановлено движение метро: что случилось

Движение остановили на синей ветке Теремки-Олимпийская и Контрактовая площадь-Героев Днепра.
В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы.
Поэтому остановили движение поездов на синей ветке метрополитена.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Движение поездов на синей линии "Теремки"-"Олимпийская" и "Контрактовая площадь"-"Героев Днепра" остановлено. Падение пассажира на рельсы на станции "Майдан Незалежности", — говорится в сообщении.
Напомним, в киевском метро 24 июня днем пройти можно было только тем, кто имел Kyiv Smart Card.
Позже в метро сообщили о техническом сбое.
Ближе к вечеру работу терминалов в киевском метро восстановили.