В Киеве остановлено движение метро: что случилось

В Киеве остановлено движение метро: что случилось

Движение остановили на синей ветке Теремки-Олимпийская и Контрактовая площадь-Героев Днепра.

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы.

Поэтому остановили движение поездов на синей ветке метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Киев Оперативный

"Движение поездов на синей линии "Теремки"-"Олимпийская" и "Контрактовая площадь"-"Героев Днепра" остановлено. Падение пассажира на рельсы на станции "Майдан Незалежности", — говорится в сообщении.

Напомним, в киевском метро 24 июня днем пройти можно было только тем, кто имел Kyiv Smart Card.

Позже в метро сообщили о техническом сбое.

Ближе к вечеру работу терминалов в киевском метро восстановили.

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