В Киеве и пригороде будут раздаваться звуки взрывов: что произошло

Местных жителей просят сохранять спокойствие.
В Киевской области возможно будут слышны звуки взрывов.
На территории Вышгородского района в понедельник, 27 марта, проводятся работы по уничтожению взрывоопасных предметов.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
"Из-за этого в области могут раздаваться звуки взрывов. Обращаемся к жителям – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников", — говорится в сообщении.
Напомним, на столичной Троещине вспыхнул пожар. Черный столб дыма виден даже с правого берега Киева. Загорелся сарай в частном секторе в Деснянском районе по улице Суворова. Пожар уже локализован.
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