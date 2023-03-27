Пытки животных на глазах у студентов: в Киеве полиция возбудила уголовное производство

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к преступлению.
В Киеве сотрудники полиции возбудили уголовное производство по факту жестокого обращения с животными в одном из столичных университетов.
Об этом сообщает полиция Киева.
Как отмечают правоохранители, они получили информацию о том, что в одном из учебных заведений персонал жестоко обращается с животными во время опытов и пытает их, а затем выкладывают фото- и видеоматериал об исследованиях в соцсетях.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к преступлению. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве в Национальном университете биоресурсов и природопользования на факультете ветеринарной медицины преподаватель Роман Бокотько продемонстрировал на живом кролике без использования анестезии механизмы рефлекторной остановки дыхания под влиянием аммиака на слизистую.
В университете, где работает преподаватель, в ответ заявили, что факультет ветеринарной медицины четко соблюдает действующее законодательство Украины, нормы и правила поведения с животными.
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