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У Києві та передмісті лунатимуть звуки вибухів: що сталося

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Час на прочитання
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У Києві та передмісті лунатимуть звуки вибухів: що сталося

Фото: ДСНС України

Місцевих мешканців просять зберігати спокій.

На Київщині можливо чути звуки вибухів.

На території Вишгородського району у понеділок, 27 березня, проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. 

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Через це в області можуть лунати звуки вибухів. Звертаємося до мешканців – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на столичній Троєщині спалахнула пожежа. Чорний стовп диму видно навіть з правого берега Києва. Загорівся сарай у приватному секторі в Деснянському районі на вулиці Суворова. Пожежу вже локалізовано.

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Дата публікації
Перегляди
332
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