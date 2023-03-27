У Києві та передмісті лунатимуть звуки вибухів: що сталося

Місцевих мешканців просять зберігати спокій.
На Київщині можливо чути звуки вибухів.
На території Вишгородського району у понеділок, 27 березня, проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
"Через це в області можуть лунати звуки вибухів. Звертаємося до мешканців – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на столичній Троєщині спалахнула пожежа. Чорний стовп диму видно навіть з правого берега Києва. Загорівся сарай у приватному секторі в Деснянському районі на вулиці Суворова. Пожежу вже локалізовано.
Читайте також: