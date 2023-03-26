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Хороший знак: Мережу заполонили фантастичні світлини подвійної веселки над Києвом та областю (фото, відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Хороший знак: Мережу заполонили фантастичні світлини подвійної веселки над Києвом та областю (фото, відео)

Фото із соціальних мереж

Користувачі соціальних мереж зауважують, що подвійна веселка - це хороший знак для України.

У неділю, 26 березня, після дощу над Києвом та навколишніх населених пунктах області зафіксували подвійну веселку. 

Фотографії із рідкісним природним явищем заполонили соціальні мережі.

Жителі столиці публікують низку фотографій та відео подвійної веселки у Мережі. Вони вважають, що це хороший знак для України. Зокрема, веселку помітили мешканці всіх районів Києва. 

Також подвійну веселку бачили місцеві жителі Вишгорода, Ірпеня, Бучі та Гостомеля, що неподалік Києва.

"Подвійна веселка над Ірпенем. Все буде добре!", - написав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. 

Окрім того, рідкісне явище зафільмували у Львові. Фото публікують місцеві пабліки.

Нагадаємо, над Львовом 5 січня у небі помітили веселку. Водночас у місті спостерігається тепла погода, проте з дощем та вітром.

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Дата публікації
Перегляди
1419
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