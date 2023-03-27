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На Київщині суддя отримав вирок у понад 8 років за хабар

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині суддя отримав вирок у понад 8 років за хабар

Суддю визнано винним в отриманні хабара у розмірі 2,5 тис. дол.

Вищий антикорупційний суд призначив покарання у вигляді 8,6 років позбавлення волі для судді Баришівського райсуду Київської області, якого було визнано винним в отриманні $2,5 тис. хабара.

Про це повідомила пресслужба САП.  

"27 березня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким суддю Баришівського районного суду Київської області визнано винуватим в проханні та одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,5 тис. доларів США за ухвалення рішень у цивільних справах в інтересах третіх осіб, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.

За вироком суду йому призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна. 

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подавання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, полковника Міноборони затримали на хабарі за зняття з військового обліку.

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Дата публікації
Перегляди
162
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