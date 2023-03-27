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Святкували день народження: у Києві затримали чоловіка, який запустив салют посеред ночі (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Святкували день народження: у Києві затримали чоловіка, який запустив салют посеред ночі (фото)

Фото: Поліція Києва

Порушника затримали, йому загрожує обмеження волі на строк до 5 років.

У Києві затримали чоловіка, який запустив салют посеред ночі в Святошинському районі. Порушником виявився 28-річний уродженець Київської області. Він приїхав до друга на день народження і вирішив таким чином його привітати.

Чоловіку повідомили про підозру в хуліганстві. Йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років, розповіли в поліції Києва.

Правоохоронці з'ясували, що інцидент стався на вулиці Олександра Махова. З місця події вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.

© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва

Щоб встановити порушника, дільничні з оперативниками провели поквартирний обхід та опитали близько сотні місцевих мешканців, переглянули відео з камер спостереження. Підозрюваний був раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків.

У поліції Києва вкотре наголошують: використання піротехніки заборонено. Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних - притягнуто до відповідальності.

© Поліція Києва
Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, на столичній Борщагівці серед ночі невідомі запустили салют, чим неабияк налякали місцевих мешканців. Інцидент стався 24 березня. Відео феєрверка опублікували в телеграм-каналах.

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Дата публікації
Перегляди
498
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