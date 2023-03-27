Катування тварин на очах у студентів: у Києві поліція порушила кримінальне провадження

У Києві співробітники поліції розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами у одному зі столичних університетів.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як зазначають правоохоронці, вони отримали інформацію про те, що у одному із навчальних закладів персонал жорстоко поводиться із тваринами під час дослідів та катує їх, а згодом викладають фото- та відеоматеріал про дослідження у соцмережах.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Фото: nubip.edu.ua

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють осіб, причетних до злочину. Триває досудове розслідування.

Фото: nubip.edu.ua

Нагадаємо, в Києві у Національному університеті біоресурсів і природокористування на факультеті ветеринарної медицини викладач Роман Бокотько продемонстрував на живому кролі без використання анестезії механізми рефлекторної зупинки дихання під впливом аміаку на слизову оболонку.

В університеті, де працює викладач, у відповідь заявили, що факультет ветеринарної медицини чітко дотримується чинного законодавства України, норм і правил поведінки з тваринами.

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