В Киевской области судья получил приговор более чем 8 лет за взятку

Высший антикоррупционный суд назначил наказание в виде 8,6 лет лишения свободы для судьи Барышевского райсуда Киевской области, который был признан виновным в получении $2,5 тыс. взятки.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

"27 марта 2023 года коллегия судей ВАКС огласила приговор, которым судья Барышевского районного суда Киевской области признан виновным в просьбе и получении неправомерной выгоды в сумме 2,5 тыс. долларов США за принятие решений по гражданским делам в интересах третьих лиц, то есть в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", — говорится в сообщении.

По приговору суда ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, полковник Минобороны был задержан на взятке за снятие с военного учета.

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