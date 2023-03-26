Хороший знак: Сеть заполонили фантастические фотографии двойной радуги над Киевом и областью (фото, видео)

Пользователи социальных сетей отмечают, что двойная радуга – это хороший знак для Украины.

В воскресенье, 26 марта, после дождя над Киевом и окрестных населенных пунктов области зафиксировали двойную радугу.

Фотографии с редким природным явлением заполонили социальные сети.

Жители столицы публикуют целый ряд фотографий и видео двойной радуги в Сети. Они полагают, что это хороший знак для Украины. В частности, радугу заметили жители всех районов Киева.

Также двойную радугу видели местные жители Вышгорода, Ирпеня, Бучи и Гостомеля, что неподалеку от Киева.

"Двойная радуга над Ирпенем. Все будет хорошо!", — написал городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Кроме того, редкое явление было снято во Львове. Фотографии публикуют местные паблики.

Напомним, над Львовом 5 января в небе заметили радугу. В то же время в городе наблюдается теплая погода, однако с дождем и ветром.

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