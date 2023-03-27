Праздновали день рождения: в Киеве задержали мужчину, запустившего салют посреди ночи (фото)

Нарушителя задержали, ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

В Киеве задержали мужчину, который запустил салют ночью в Святошинском районе. Нарушителем оказался 28-летний уроженец Киевской области. Он приехал к другу на день рождения и решил таким образом его поздравить.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет, рассказали в полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел на улице Александра Махова. С места происшествия изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.

Фото: Полиция Киева

Чтобы установить нарушителя, участковые с оперативниками провели поквартирный обход и опросили около ста местных жителей, просмотрели видео с камер наблюдения. Подозреваемый был ранее судим за незаконное хранение наркотиков.

В полиции Киева в очередной раз подчеркивают: использование пиротехники запрещено. Каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные — привлечены к ответственности.

Фото: Полиция Киева

Напомним, на столичной Борщаговке ночью неизвестные запустили салют, чем изрядно напугали местных жителей. Инцидент произошел 24 марта. Видео фейерверка опубликовали в телеграм-каналах.

Запрет на салюты: как будут наказывать нарушителей

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