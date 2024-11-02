В Киеве дрон влетел в строительный кран

В результате была повреждена крыша дома, расположенного неподалеку.
В Соломенском районе Киева вражеский беспилотник влетел в строительный кран. В результате была повреждена крыша дома, расположенного неподалеку.
Об этом сообщает канал "КИЕВ24" в субботу, 2 ноября.
"Взрывной волной повредило крышу в близлежащем доме, в других домах рядом выбило окна. Очевидцы рассказали, как у них открывались герметично закрытые окна", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве воздушная тревога звучала уже пять раз с начала суток.
Отмечается, что Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами".
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