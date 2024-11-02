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В Киеве дрон влетел в строительный кран

В Киеве дрон влетел в строительный кран

На Соломенке вражеский "Шахед" попал в строительный кран / Фото: скриншот с видео

В результате была повреждена крыша дома, расположенного неподалеку.

В Соломенском районе Киева вражеский беспилотник влетел в строительный кран. В результате была повреждена крыша дома, расположенного неподалеку.

Об этом сообщает канал "КИЕВ24" в субботу, 2 ноября.

"Взрывной волной повредило крышу в близлежащем доме, в других домах рядом выбило окна. Очевидцы рассказали, как у них открывались герметично закрытые окна", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве воздушная тревога звучала уже пять раз с начала суток.

Отмечается, что Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами".

Взрывы по всему Киеву! Кадры из квартир, выгоревших после попадания обломков «Шахеда»

Взрывы по всему Киеву! Кадры из квартир, выгоревших после попадания обломков «Шахеда»

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