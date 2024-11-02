Террор продолжается: в Киеве снова объявлена воздушная тревога

Сегодня, 2 ноября, в Киеве снова объявлена воздушная тревога.

"БпЛА в направлении Киева с юго-восточного направления", — сообщили в Воздушных силах Украины.

Напомним, 2 ноября столица пережила атаку ударными "Шахедами". В результате ударов врага пострадали два человека — патрульный и жительница Святошинского района. Обломки дронов уже фиксируются в шести районах: кроме Соломенского, Днепровского, Святошинского, остатки дронов обнаружены в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

Раньше мы писали обо всех деталях утренней атаки по столице. Больше об этом читайте в новости.

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