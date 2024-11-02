В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога – четвертая за сутки: что известно (карта)

В Киеве, а затем в других городах и областях Украины в субботу, 2 ноября, по состоянию на 13:02 объявлена воздушная тревога. Это уже четвертая тревога в сутки.

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников.

"БпЛА в направлении Киева по западному и северному направлениям! БпЛА в южной части Житомирщины, курс северо-западный", – говорится в сообщении.

В Киеве и области это уже четвертая тревога в сутки / Скриншот приложения "Київ цифвровий"

Карта тревог по состоянию на 2 ноября_13:10 / Фото: alerts.in.ua

Напомним, Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами".

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