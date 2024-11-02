В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога – четвертая за сутки: что известно (карта)

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников.
В Киеве, а затем в других городах и областях Украины в субботу, 2 ноября, по состоянию на 13:02 объявлена воздушная тревога. Это уже четвертая тревога в сутки.
В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников.
"БпЛА в направлении Киева по западному и северному направлениям! БпЛА в южной части Житомирщины, курс северо-западный", – говорится в сообщении.
Напомним, Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами".
Читайте также: