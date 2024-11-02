В Киеве и ряде областей снова воют сирены – пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога (карта)

В Воздушных силах предупредили о движении вражеских беспилотников.
В Киеве, а затем в других городах и областях Украины в субботу, 2 ноября, по состоянию на 19:58 объявлена воздушная тревога. Это уже пятая тревога за сутки.
В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников.
"БпЛА в направлении Чернигова с восточного направления. БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления. БпЛА в направлении Сум с северо-восточного направления", – говорится в сообщении.
Напомним, Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами".
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