В Киеве и ряде областей снова воют сирены – пятый раз за сутки объявлена воздушная тревога (карта)

В Киеве, а затем в других городах и областях Украины в субботу, 2 ноября, по состоянию на 19:58 объявлена воздушная тревога. Это уже пятая тревога за сутки.

В Воздушных силах сообщили о движении вражеских беспилотников.

"БпЛА в направлении Чернигова с восточного направления. БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления. БпЛА в направлении Сум с северо-восточного направления", – говорится в сообщении.

Карта тревог на вечер 2 ноября 20:05 / Фото: alerts.in.ua

Напомним, Россия бьет по Украине обновленными "Шахедами".

Взрывы по всему Киеву! Кадры из квартир, выгоревших после попадания обломков «Шахеда»

Читайте также: