Атака дронов в Киевской области: есть пострадавшая, много разрушений

В Киевской области в результате атаки российских дронов в четырех районах области зафиксировано повреждение 8 частных домов, квартиры в многоэтажном доме и двух хозяйственных сооружений. Повреждения незначительны, в частности, выбиты окна и двери, повреждены фасады и крыши.

Об этом сообщила Киевская городская администрация.

Также получили повреждения линии электропередач. Поэтому 1860 абонентов остались без электричества в одном из населенных пунктов области. В связи с падением обломков сбитых целей в частном хозяйстве сгорел комбайн.

Глава Киевской ОВА Руслана Кравченко сообщил, что в результате атаки пострадала 82-летняя женщина. Она получила обломочное ранение из-за падения частей беспилотного летательного аппарата. Женщина была доставлена в больницу с ранами головы и гипертоническим кризом. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки, чтобы оценить масштаб нанесенных повреждений, а также обеспечить ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Власти работают над восстановлением электроснабжения в регионе и помощью пострадавших от атаки.

В результате падения обломков дронов в Киевской области зафиксировано три случая повреждения электросетей. В Киеве обломки повредили высоковольтную линию, в результате чего обесточили часть Голосеевского района; электричество было восстановлено через час, но линия нуждается в ремонте. В Бучанском районе сети также были повреждены, однако электроснабжение было возвращено. В Вышгородском районе ремонтные работы еще продолжаются.

Напомним, Россия сменила тактику, атакуя Киев дронами утром. 2 ноября жителей четыре раза призывали скрыться из-за воздушной тревоги.

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