У Києві дрон влетів у будівельний кран

Внаслідок цього було пошкоджено дах будинку, розташованого неподалік.

У Солом'янському районі Києва ворожий безпілотник влетів у будівельний кран. Внаслідок цього було пошкоджено дах будинку, розташованого неподалік.

Про це повідомляє канал "КИЇВ24" у суботу, 2 листопада.

"Вибуховою хвилею пошкодило дах у прилеглого будинку, в інших будинках поруч повибивало вікна. Очевидці розповіли, як у них відчинялися герметично зачинені вікна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога лунала вже п'ять разів від початку доби.

Зазначається, що Росія б'є по Україні оновленими "Шахедами".

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