Атака дронів на Київщині: є постраждала, багато руйнувань

На Київщині в наслідок атаки російських дронів в чотирьох районах області зафіксовано пошкодження 8 приватних будинків, квартири в багатоповерховому будинку та двох господарських споруд. Пошкодження є незначними, зокрема, вибиті вікна та двері, пошкоджені фасади і дахи.

Про це повідомила Київська міська адміністрація.

Також зазнали ушкоджень лінії електропередач. Через це 1860 абонентів залишилися без електрики в одному з населених пунктів області. У зв'язку з падінням уламків збитих цілей у приватному господарстві згорів комбайн.

Голова Київської ОВА Руслана Кравченко повідомив, що внаслідок атаки постраждала 82-річна жінка. Вона отримала уламкове поранення через падіння частин безпілотного літального апарата. Жінка була доправлена до лікарні з ранами голови та гіпертонічним кризом. Наразі її стан оцінюється як задовільний, їй надається необхідна медична допомога.

Оперативні служби продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки, щоб оцінити масштаб завданих ушкоджень, а також забезпечити ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим. Влада працює над відновленням електропостачання в регіоні та допомогою тим, хто постраждав від атаки.

Внаслідок падіння уламків дронів на Київщині зафіксовано три випадки пошкодження електромереж. У Києві уламки пошкодили високовольтну лінію, внаслідок чого знеструмили частину Голосіївського району; електрику відновили через годину, але лінія потребує ремонту. У Бучанському районі мережі також були пошкоджені, однак електропостачання повернули. У Вишгородському районі ремонтні роботи ще тривають.

Нагадаємо, Росія змінила тактику, атакуючи Київ дронами вранці. 2 листопада мешканців чотири рази закликали сховатися через повітряну тривогу.

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