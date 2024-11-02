У Києві та низці областей знову виють сирени – уп'яте за добу оголошена повітряна тривога (мапа)

У Повітряних силах попередили про рух ворожих безпілотників.
У Києві, а потім в інших містах та областях України у суботу, 2 листопада, станом на 19:58 оголошено повітряну тривогу. Це вже п'ята тривога за добу.
У Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників.
"БпЛА в напрямку Чернігова з східного напрямку. БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку. БпЛА в напрямку Сум з північно-східного напрямку", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Росія б'є по Україні оновленими "Шахедами".
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