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У Києві та низці областей знову виють сирени – уп'яте за добу оголошена повітряна тривога (мапа)

У Києві та низці областей знову виють сирени – уп'яте за добу оголошена повітряна тривога (мапа)

Сирени пролунали в деяких областях України

У Повітряних силах попередили про рух ворожих безпілотників.

У Києві, а потім в інших містах та областях України у суботу, 2 листопада, станом на 19:58 оголошено повітряну тривогу. Це вже п'ята тривога за добу.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників.

"БпЛА в напрямку Чернігова з східного напрямку. БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку. БпЛА в напрямку Сум з північно-східного напрямку", – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на вечір 2 листопада 20:05 / © alerts.in.ua
Мапа тривог станом на вечір 2 листопада 20:05 / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія б'є по Україні оновленими "Шахедами".

Вибухи по всьому Києву! Кадри з квартир, що вигоріли після влучання уламків "Шахеда"

Вибухи по всьому Києву! Кадри з квартир, що вигоріли після влучання уламків "Шахеда"

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