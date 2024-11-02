Терор триває: у Києві знову оголошено повітряну тривогу

Сьогодні, 2 листопада, у Києві знову оголошено повітряну тривогу.

"БпЛА в напрямку Києва з південно-східного напрямку", - повідомили у Повітряних силах України.

Нагадаємо, 2 листопада столиця пережила атаку ударними "Шахедами". Внаслідок ударів ворога постраждали двоє осіб - патрульний та мешканка Святошинського району. Уламки дронів вже фіксуються у шести районах: крім Солом'янського, Дніпровського, Святошинського, залишки дронів виявлено у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

Раніше ми писали про всі деталі ранкової атаки по столиці. Більше про це читайте у новині.

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