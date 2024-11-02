В одному з районів Києва впали уламки дрона: є влучання у будівлю

Екстрені служби працюють на місці
Зранку суботи, 2 листопада, під час атаки безпілотників на Київ уламки збитих цілей впали на будівлю офісу в Шевченківському районі.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
"У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Попередньо - загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби - на місці", - наголосив міський голова.
Як повідомлялося, від світанку 2 листопада армія РФ атакує безпілотниками столицю. У Києві кілька разів лунали потужні вибухи. Зафіксовано падіння уламків вже в шести районах. Є потерпілі.
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