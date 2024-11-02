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В одному з районів Києва впали уламки дрона: є влучання у будівлю

В одному з районів Києва впали уламки дрона: є влучання у будівлю

Рятувальники. / Фото: ДСНС

Екстрені служби працюють на місці

Зранку суботи, 2 листопада, під час атаки безпілотників на Київ уламки збитих цілей впали на будівлю офісу в Шевченківському районі. 

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

"У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Попередньо - загоряння на одному з поверхів. Екстрені служби - на місці", - наголосив міський голова.

Як повідомлялося, від світанку 2 листопада армія РФ атакує безпілотниками столицю. У Києві кілька разів лунали потужні вибухи. Зафіксовано падіння уламків вже в шести районах. Є потерпілі.

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