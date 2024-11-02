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Атака по Києву: який вигляд має квартира, куди влучили уламки "Шахеда"

Атака по Києву: який вигляд має квартира, куди влучили уламки "Шахеда"

Рятувальники на місці пожежі / Фото: Associated Press

Виникло займання у 16-поверховому житловому будинку.

Сьогодні, 2 листопада, "Шахеди" хвилями атакували Київ. 

Сили ППО досі відбивають повітряний удар РФ, а падіння уламків дронів же зафіксовані у трьох районах міста - Солом'янському, Дніпровському та Святошинському. 

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Зокрема, у Святошинському загорілись верхні поверхи 16-поверхового будинку, звідти терміново евакуюють людей. 

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Попередньо відомо про, щонайменше, двох постраждалих. Над Києвом досі літають дрони, фіксують перепади електрики.

Раніше ми писали про всі деталі ранкової атаки по столиці. Більше про це читайте у новині.

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