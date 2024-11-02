Атака по Києву: який вигляд має квартира, куди влучили уламки "Шахеда"

Сьогодні, 2 листопада, "Шахеди" хвилями атакували Київ.

Сили ППО досі відбивають повітряний удар РФ, а падіння уламків дронів же зафіксовані у трьох районах міста - Солом'янському, Дніпровському та Святошинському.

Зокрема, у Святошинському загорілись верхні поверхи 16-поверхового будинку, звідти терміново евакуюють людей.

Попередньо відомо про, щонайменше, двох постраждалих. Над Києвом досі літають дрони, фіксують перепади електрики.

Раніше ми писали про всі деталі ранкової атаки по столиці. Більше про це читайте у новині.

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