РФ вдарила по Києву "Шахедами": фото наслідків пожежі в багатоповерхівці

Вночі проти 2 листопада росіяни атакували Київ безпілотниками. Внаслідок атаки у загорілися два верхні поверхи 16-поверхового будинку в Святошинському районі.

Про це повідомили у ДСНС.

"Внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала.

Фото наслідків

Наслідки атаки на Київ 2 листопада. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Наслідки атаки на Київ 2 листопада. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Армія РФ атакувала Київ 2 листопада. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Армія РФ атакувала Київ 2 листопада. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Армія РФ атакувала Київ 2 листопада. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Армія РФ атакувала Київ 2 листопада. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Наслідки атаки на Київ 2 листопада. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Як повідомлялося, зранку 2 листопада у Києві знову лунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу. Працює протиповітряна оборона.

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