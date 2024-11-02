РФ вдарила по Києву "Шахедами": фото наслідків пожежі в багатоповерхівці

Одна людина постраждала.
Вночі проти 2 листопада росіяни атакували Київ безпілотниками. Внаслідок атаки у загорілися два верхні поверхи 16-поверхового будинку в Святошинському районі.
Про це повідомили у ДСНС.
"Внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м та часткове руйнування в квартирах на 15 та 16 поверхах, 16-поверхового житлового будинку у Святошинському районі міста", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала.
Фото наслідків
Як повідомлялося, зранку 2 листопада у Києві знову лунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу. Працює протиповітряна оборона.
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