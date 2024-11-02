У Києві уламки безпілотника впали на території житлової забудови — КМВА

Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.
У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА в Солом’янському районі міста було пошкоджено скління вікон у кількох житлових будинках.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови. Попередньо, в кількох будинках пошкоджено скління вікон", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у КМВА заявили, що наразі інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 2 листопада пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі на Хмельниччині сталися сильні вибухи.
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