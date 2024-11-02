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Київ атакують російські дрони: що відомо про падіння уламків "Шахедів" і потерпілих

Київ атакують російські дрони: що відомо про падіння уламків "Шахедів" і потерпілих

Армія РФ атакувала Київ 2 листопада. / Фото: ГУ ДСНС у Києві

Відомо про щонайменше двох потерпілих.

Зранку 2 листопада безпілотники атакували Київ. Попередньо, у столиці зафіксовано падіння уламків вже в шести районах. Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації. 

Зазначається, що уламки збитих повітряних цілей у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах Києва. Місцева влада наголошує, що всі пожежі вдалося ліквідувати. 

Тим часом в МВС повідомляють про двох потерпілих, серед яких - патрульний поліцейський. Він надавав допомогу мешканцям  будинку, де виникла пожежа, у Святошинському районі. Його шпиталізували із симптомами отруєння засобами горіння. Також одній жительці цього ж району медики надали допомогу без госпіталізації.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва впали уламки дрона.  Вони влучили в офісну будівлю. Попередньо, сталося займанняна одному з поверхів.

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