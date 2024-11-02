Київ атакують російські дрони: що відомо про падіння уламків "Шахедів" і потерпілих

Відомо про щонайменше двох потерпілих.

Зранку 2 листопада безпілотники атакували Київ. Попередньо, у столиці зафіксовано падіння уламків вже в шести районах. Є потерпілі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що уламки збитих повітряних цілей у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах Києва. Місцева влада наголошує, що всі пожежі вдалося ліквідувати.

Тим часом в МВС повідомляють про двох потерпілих, серед яких - патрульний поліцейський. Він надавав допомогу мешканцям будинку, де виникла пожежа, у Святошинському районі. Його шпиталізували із симптомами отруєння засобами горіння. Також одній жительці цього ж району медики надали допомогу без госпіталізації.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва впали уламки дрона. Вони влучили в офісну будівлю. Попередньо, сталося займанняна одному з поверхів.

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