Удар безпілотників по Києву: влада розповіла про тактику росіян та наслідки атаки

Вночі проти 2 листопада армія РФ вкотре атакувала Київ безпілотниками. Повітряна тривога в столиці тривала понад п'ять годин. Внаслідок роботи ППО попадали уламки дроні

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"БпЛА збройних сил Російської Федерації заходили на місто групами. Перед Києвом розділялися на поодинокі цілі і атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО. Всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені. ", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в шести районах міста: Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є пошкодження житлової забудови, приватних авто. Всі пожежі ліквідовано.

"Зараз в столиці немає повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва", - додав Сергій Попко.

Як повідомлялося, цілий ранок у Києві знову лунали потужні вибухи. Армія РФ вдарила по місту безпілотниками.

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