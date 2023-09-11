В Киеве 12 сентября синоптики обещают до 27 градусов тепла

По-настоящему летняя погода сохранится до 14 сентября — в этот день пройдет дождь и градусы немного спадут.

В Киеве и области во вторник, 12 сентября, будет царить настоящая летняя погода.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, во вторник ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью местами туман. Ветер южный 3-8 м/с.

Температура по области ночью 6-11°, днем 23-28°; по Киеву ночью 8-10°, днем 25-27°.

Как свидетельствует график прогноза, по-настоящему летняя погода сохранится до четверга – в этот день пройдет дождь, и градусы несколько спадут.

Инфографика: Укргидрометцентр / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре. По долгосрочному прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в сентябре составит 15-19°С тепла, в Карпатах – 12-13°С. Это на 1-2 градуса выше нормы и на 5-6 градусов ниже, чем в августе.

Читайте также: