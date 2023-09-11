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В пригороде Киева и в области 11 сентября будут раздаваться взрывы: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В пригороде Киева и в области 11 сентября будут раздаваться взрывы: что известно

Под Киевом работают саперы / Фото: Facebook / Киевская городская администрация

Под Киевом будут работать саперы, а под Белой Церковью на Ольшаницком месторождении гранитов будут проводить технологические работы.

В пригороде Киева, в понедельник, 11 сентября, работают саперы, так что горожане могут слышать взрывы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

В Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Жители столицы и пригорода просят сохранять спокойствие и в случае воздушной тревоги направляться в укрытие.

Кроме того, в Белоцерковском районе на Ольшаницком месторождении гранитов запланировано проведение технологических работ.

Об этом сообщает пресс-служба Белоцерковского РВА.

Эти работы будут сопровождаться взрывами с целью разрыхления гранитов, пригодных для производства щебеночной продукции.

Время проведения взрывов – до 20:00.

В ночь на 10 сентября Киев подвергся массированной атаке ударными беспилотниками "Шахед". Обломки вражеских дронов упали в разных районах столицы.

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Дата публикации
Просмотры
302
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