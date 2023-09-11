Готовил удары по ТЭЦ: в Киеве задержали военного, который передавал данные РФ — фото

В Киеве СБУ задержала еще одного агента ФСБ, занимавшегося подготовкой новых воздушных атак РФ по объектам критической инфраструктуры столицы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года.

"Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, уволившийся со службы по состоянию здоровья и выехавший в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ", — говорится в сообщении.

Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокацию тепловых электростанций в столице. Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровнем их защиты подразделениями Сил обороны.

Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от $100 до $1 тыс. Сумма зависела от сложности проводимой "работы" и важности полученной информации.

Переписка эксвоенного с куратором из ФСБ.

Переписка эксвоенного с куратором из ФСБ.

По имеющимся данным, разведывательные сведения требовались оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации при выполнении им вражеской задачи.

При обыске по месту его проживания в Киеве обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Задержанный агент ФСБ находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, СБУ задержала россиянку, которая наводила Shahed впогСумам.

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