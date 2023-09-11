В белоцерковском парке "Александрия" из пруда достали утопленника

Спасатели вытащили тело мужчины на берег с помощью лодки и багра.

В белоцерковском парке "Александрия" спасатели достали из воды утопленника.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района 10 сентября в 20:18 поступило сообщение о том, что в парке "Александрия" в пруду обнаружено тело мужчины без признаков жизни", — говорится в сообщении.

На место происшествия направлены спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь

Спасатели с помощью лодки и багровытащили тело мужчины на поверхность, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, в Киевской области насыпали дорогу прямо посреди озера, чтобы сократить путь к укрытию.

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