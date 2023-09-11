В белоцерковском парке "Александрия" из пруда достали утопленника

Спасатели вытащили тело мужчины на берег с помощью лодки и багра.
В белоцерковском парке "Александрия" спасатели достали из воды утопленника.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района 10 сентября в 20:18 поступило сообщение о том, что в парке "Александрия" в пруду обнаружено тело мужчины без признаков жизни", — говорится в сообщении.
На место происшествия направлены спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь
Спасатели с помощью лодки и багровытащили тело мужчины на поверхность, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, в Киевской области насыпали дорогу прямо посреди озера, чтобы сократить путь к укрытию.
Читайте также: