Ночная атака на Киевщину: в обладминистрации сообщили количество раненых

Из-за ночной атаки на Киевщину пострадали четыре человека. Эта информация известна по состоянию на 14:30 10 сентября.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

В результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека. Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные травмы.

Растет количество поврежденных объектов. В одном из районов области от взрывной волны пострадали более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках. Выбиты окна, двери, иссеченные фасады и кровли. Последствия устраняют.

Взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения. Преимущественно выбиты окна и двери.

Напомним, к воздуху на территории Киевской области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО сработали по целям.

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