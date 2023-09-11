У Києві 12 вересня синоптики обіцяють до 27 градусів тепла

По-справжньому літня погода утримається до 14 вересня – цього дня пройде дощ і градуси дещо спадуть.

У Києві та області у вівторок, 12 вересня, пануватиме справжня літня погода.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, у вівторок очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вночі місцями по області туман. Вітер південний 3-8 м/с.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 23-28°; по Києву вночі 8-10°, вдень 25-27°.

Як свідчить графік прогнозу, по-справжньому літня погода утримається до четверга – цього дня пройде дощ і градуси дещо спадуть.

Інфографіка: Укргідрометцентр / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у вересні. За довгостроковим прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні складе 15-19°С тепла, в Карпатах – 12-13°С. Це на 1-2 градуси вище за норму і на 5-6 градусів нижче, ніж у серпні.

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