В Киеве 11 сентября запланированы изменения в работе метро

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах.
В киевском метро возможны ограничения.
Завтра, 11 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча.
Также после окончания игры могут закрыть или ограничить на вход такие станции:
- "Олимпийская",
- "Дворец спорта",
- "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за неудобства. Призываем придерживаться масочного режима", — говорится в сообщении метрополитена.
Напомним, в метро разъяснили правила прохода столичных школьников в подземке. Кроме того, объяснили, как оформить ученический электронный билет.