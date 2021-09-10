В Киеве 11 сентября запланированы изменения в работе метро

В Киеве 11 сентября запланированы изменения в работе метро

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах.

В киевском метро возможны ограничения.

Завтра, 11 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча.

Также после окончания игры могут закрыть или ограничить на вход такие станции:

"Олимпийская",

"Дворец спорта",

"Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за неудобства. Призываем придерживаться масочного режима", — говорится в сообщении метрополитена.

Напомним, в метро разъяснили правила прохода столичных школьников в подземке. Кроме того, объяснили, как оформить ученический электронный билет.

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