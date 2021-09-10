У Києві 11 вересня заплановані зміни у роботі метро

У Києві 11 вересня заплановані зміни у роботі метро

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах.

У київському метро можливі обмеження.

Завтра, 11 вересня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:30) можливі деякі зміни у роботі столичної підземки.

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Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

Можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу.

Також після закінчення гри можуть зачинити або обмежити на вхід такі станції:

"Олімпійська",

"Палац спорту",

"Площа Льва Толстого"

"Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за незручності. Закликаємо дотримуватися маскового режиму", - йдеться у повідомленні метрополітену.

Нагадаємо, у метро роз'яснили правила проходу столичних школярів у підземці. Крім того, пояснили, як оформити учнівський електронний квиток.

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