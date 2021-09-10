10 тисяч підробок за 10 млн гривень: у Києві шахрай масово підробляв ПЛР-тести, а також медкартки про вакцинування

10 тисяч підробок за 10 млн гривень: у Києві шахрай масово підробляв ПЛР-тести, а також медкартки про вакцинування

Шахрайська схема існувала з осені 2020 року.

У Києві 54-річний чоловік у змові з представниками туристичних фірм налагодив схему підроблення та видачі фальшивих результатів ПЛР-тестів з негативним результатом на коронавірус, виданих нібито українськими та закордонними лабораторіями, а також медичних карток про вакцинування осіб.

З початку року шахрай виготовив і реалізував майже 10 тисяч підробок на суму близько 10 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Туристичні фірми займались оформленням документів для виїзду за кордон, зокрема для відпочинку в інші країни. Як додаткову послугу працівники пропонували клієнтам вже готові ПЛР-тести від нібито українських лабораторій для виїзду за кордон та ПЛР-тести від імені закордонних лабораторій для можливості в’їзду на територію Україну.

Окрім цього, зазначені особи також виготовляли фальшиві медичні картки про проведення вакцинації осіб від коронавірусної хвороби.

Виготовлялися підроблені довідки впродовж доби після надходження замовлення. Їхня вартість становила від 450 до 850 грн залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче) та осіб, які привели клієнта.

За оперативними даними, схема існувала з осені 2020 року. Водночас жодних тестів клієнтам не проводили.

Під час проведених обшуків за місцем проживання фігуранта та місцем виготовлення підроблених документів правоохоронці вилучили підроблені довідки про результати ПЛР-тестів, комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, готові бланки та шаблони для виготовлення сфальсифікованих довідок та медичних карток, 16 банківських карток, які використовували у своїй протиправній діяльності особи, незареєстрований газовий пістолет.

Встановлено, що кількість довідок, які реалізовувались особами за травень-вересень 2021 року складала 30-50 штук на день, а загальна кількість осіб, які скористались послугами ділків становить понад 3 500 осіб.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам схеми.

Тривають слідчі дії, направлені на встановлення усіх осіб, причетних до злочину, а також осіб, які нею скористались.

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