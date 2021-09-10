День народження Андріївського узвозу в Києві: оприлюднено програму святкувань

Відвідувачам підготували музичні виступи, перформанси, квести та інші розваги.

У Києві День народження Андріївського узвозу 11 та 12 вересня вже вчетверте відзначатимуть фестивалем вуличного мистецтва. Відвідувачам підготували музичні виступи, перформанси, квести та інші розваги.

День народження Андріївського узвозу традиційно святкують у другі вихідні вересня.

Про це пише "Вечірній Київ".

9 вересня 1744 року був закладений перший камінь Андріївської церкви, хоча саме будівництво тривало 23 роки. Тож святкування Дня народження Андріївського узвозу вирішили приурочити саме до цієї дати. Про це розповіла організаторка фестивалю Тетяна Митрофанова, ГО "Андріївський узвіз".

"Крім того, вересень — це про збір врожаю, новий навчальний рік. Від початку до нас долучилися театри, театральні студії та музичні колективи. Цього року буде багато молодих виконавців, зокрема, свій проєкт презентує композиторка Влада Бучко, яка з 13 років писала музику для Національного оркестру. Відкриває програму 11 вересня о 13:00 виступ ансамблю "Зернятко", а завершує 12 вересня о 19:00 — Симфонічний оркестр Національної оперети України", - розповіла вона.

Митрофанова додала, що вперше до святкових заходів приєдналися діджеї Подолу, зокрема у суботу ввечері на алеї художників виступатиме Багряний. Також 12 вересня з 17:00 до 19:00 вперше пройде етно-фешн шоу. Це закритий захід для партнерів, однак він відбувається просто неба і моделей зможуть побачити всі охочі.

Крім того, вперше в рамках фестивалю ГО "Андріївський узвіз" проведе забіг, приурочений до 60-річчя фільму "За двома зайцями". Дівчата отримають капелюшки від Проні, а хлопці — банти-метелики від Свирида, всім — медаль, пригощання на фініші, гарні фото та інші сюрпризи.

Детальніше про програму святкових заходів читайте за посиланням.

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