Проїзд учнів у київському метро: в підземці роз'яснили правила та нововведення

У метрополітені пояснили, як оформити учнівський електронний квиток.
У метро роз'яснили правила проходу столичних школярів у київському метро. Крім того, пояснили, як оформити учнівський електронний квиток.
Про це розповіли у пресслужбі Київського метрополітена.
"Міською цільовою програмою "Турбота" 2019-2021 до 31 грудня 2021 року передбачено прохід за учнівським квитком старого зразка для безоплатного проїзду в міському пасажирському транспорті", - йдеться у повідомленні.
Також батьки учнів усіх шкіл Києва можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн.
Для замовлення батькам чи опікунам потрібно виконати такі дії:
- Зареєструватись на порталі scard.kyivcity.gov.ua, де можна подати заявку на учнівський е-квиток.
- Далі дані в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина.
- Валідована заявка передається на виробництво.
- Отримати готові е-квитки учні, як і раніше, зможуть у своїх школах.
За всіма етапами можна стежити у своєму кабінеті.
Згодом поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв та відвідин адмінустанов. Наразі система працює у тестовому режимі.
Нагадаємо, столичні комунальні підприємства "Київпастранс" і "Київський метрополітен" у травні просили владу Києва підвищити ціни на проїзд або направити фінансову допомогу. За їхніми підрахунками, обґрунтована вартість однієї поїздки становить понад 21 гривню.
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