У Києві частково обмежать рух в одному з районів: названо місце та час

Обмеження руху транспорту

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У Києві в середу, 11 червня, тимчасово обмежать рух транспорту на заїзді до транспортної розв’язки Набережного шосе з мосту Метро в Печерському районі.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

Обмеження діятимуть від 10:00 до 17:00. У цей час дорожники виконуватимуть ремонт колесовідбійної стрічки на зазначеній ділянці.

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На період проведення робіт рух транспорту буде організовано однією смугою.

У «Київавтодорі» просять водіїв враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок і перепрошують за незручності.

Раніше йшлося про те, що у Києві планують збудувати новий пішохідний парковий міст в Оболонському районі, у парку на вулиці Прирічній. Його реалізують у межах партнерства між Києвом і Вільнюсом, як символ дружби та підтримки України з боку Литви. Проєкт моста натхненний мостом короля Міндаугаса у Вільнюсі. Він стане частиною оновлення південно-західної частини парку та буде проходити через існуючу заводь. Міська влада зазначає, що перед проєктуванням проводили громадські консультації з мешканцями. Також підкреслюється, що новий простір має бути не лише інфраструктурним об’єктом, а й місцем для відпочинку та психологічного відновлення киян під час війни.

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