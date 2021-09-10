День рождения Андреевского спуска в Киеве: обнародована программа празднования

Для посетителей подготовили музыкальные выступления, перформансы, квесты и другие развлечения.

В Киеве день рождения Андреевского спуска 11 и 12 сентября уже в четвертый раз отметят фестивалем уличного искусства. Для посетителей подготовили музыкальные выступления, перформансы, квесты и другие развлечения.

День рождения Андреевского спуска традиционно празднуют во вторые выходные сентября.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

9 сентября 1744 года был заложен первый камень Андреевской церкви, хотя само строительство продолжалось 23 года. Поэтому празднование Дня рождения Андреевского спуска решили приурочить именно к этой дате. Об этом рассказала организатор фестиваля Татьяна Митрофанова, ОО "Андреевский спуск".

"Кроме того, сентябрь — это о сборе урожая, новый учебный год. С самого начала к нам присоединились театры, театральные студии и музыкальные коллективы. В этом году будет много молодых исполнителей, в частности, свой проект представит композитор Влада Бучко, которая с 13 лет писала музыку для Национального оркестра. Открывает программу 11 сентября в 13:00 выступление ансамбля "Зернышко", а завершает 12 сентября в 19:00 — Симфонический оркестр Национальной оперетты Украины", — рассказала она.

Митрофанова добавила, что впервые к праздничным мероприятиям присоединились диджеи Подола, в частности в субботу вечером на аллее художников будет выступать Багряный. Также 12 сентября с 17:00 до 19:00 впервые пройдет этно-фэшн шоу. Это закрытое мероприятие для партнеров, однако оно проходит под открытым небом и моделей смогут увидеть все желающие.

Кроме того, впервые в рамках фестиваля ОО "Андреевский спуск" проведет забег, приуроченный к 60-летию фильма "За двумя зайцами". Девушки получат шляпки от Прони, а парни - банты-бабочки от Свирида, всем - медаль, угощение на финише, красивые фото и другие сюрпризы.

Подробнее о программе праздничных мероприятий читайте по ссылке.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку