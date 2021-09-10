В Киеве чиновников заподозрили в афере на лекарствах для онкобольных: в КГГА проводят обыски

В Киеве чиновников заподозрили в афере на лекарствах для онкобольных: в КГГА проводят обыски

Правоохранители зафиксировали растрату более 6000000 гривен.

В пятницу, 10 сентября, в Департаменте здравоохранения КГГА проводили обыски из-за растраты более 6 млн грн при закупке лекарств для онкобольных.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как было установлено в ходе досудебного следствия, в ноябре 2020 года чиновники департамента здравоохранения КГГА заключили договор на поставку лекарств для онкобольных с частной фирмой. По данным проверки, стоимость препаратов была значительно завышенной, поэтому из местного бюджета выплатили поставщику лишних более 6 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях департамента КГГА и фирмы-поставщика. Решается вопрос об уведомление о подозрении должностным лицам Департамента здравоохранения КГГА и поставщику.

Напомним, ранее в результате обысков в Департаменте экономики и инвестиций и в Департаменте земельных ресурсов следователями Главного следственного управления ГБР была изъята документация, касающаяся деятельности структурных подразделений в период с 2002 по 2007 года.

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