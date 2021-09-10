Карантин в Киеве: людей предупредили о возможных ограничениях в работе метро

Карантин в Киеве: людей предупредили о возможных ограничениях в работе метро

Пассажиров метро просят носить маски и оплачивать проезд бесконтактно.

В Киеве из-за карантина метро может работать с ограничениями на вход.

Об этом сообщили в столичной подземке.

Объясняется, что в пиковые часы в метро Киева могут вводить ограничения на вход. Это делают для минимизации скопления людей на станциях во время карантина.

"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, следуйте масочного режима и оплачивайте бесконтактно", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 13 сентября, в Украине могут ввести "желтый" уровень эпидемической опасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.

В то же время, министр здравоохранения Виктор Ляшко впоследствии уточнил, что в Минздраве работают над изменениями в адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантин, в Украине введут "желтый" уровень эпидемической опасности.

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