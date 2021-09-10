Карантин в Киеве: людей предупредили о возможных ограничениях в работе метро

Пассажиров метро просят носить маски и оплачивать проезд бесконтактно.
В Киеве из-за карантина метро может работать с ограничениями на вход.
Об этом сообщили в столичной подземке.
Объясняется, что в пиковые часы в метро Киева могут вводить ограничения на вход. Это делают для минимизации скопления людей на станциях во время карантина.
"Уважаемые пассажиры! Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопления внутри станций. Пожалуйста, следуйте масочного режима и оплачивайте бесконтактно", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 13 сентября, в Украине могут ввести "желтый" уровень эпидемической опасности, а в регионах, где наихудшие показатели по коронавирусу, карантин могут усилить еще больше.
В то же время, министр здравоохранения Виктор Ляшко впоследствии уточнил, что в Минздраве работают над изменениями в адаптивного карантина. Как только их внесут в постановление об адаптивном карантин, в Украине введут "желтый" уровень эпидемической опасности.